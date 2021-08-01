В Рязани открыли мемориальную доску ветерану ВДВ Владимиру Инюцыну

В воскресенье, 1 августа, на здании музея ВДВ открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны, ветерану ВДВ, почетному гражданину Рязани Владимиру Инюцыну.

В воскресенье, 1 августа, на здании музея ВДВ открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны, ветерану ВДВ, почетному гражданину Рязани Владимиру Инюцыну. На открытии собрались ветераны, родственники, представители властей и Воздушно-десантных войск.

Заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин рассказал, что за 77 лет службы Владимир Инюцын прошел путь от солдата, участника Великой Отечественной войны, освободителя Венгрии, Австрии и Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков до старшего офицера.

«Впоследствии он преподавал в легендарном Воздушно-десантном гвардейском училище. Передавал накопленный опыт будущим молодым офицерам. Но поистине главным делом жизни стала работа в музее истории ВДВ. Человек с широкой душой, открытым сердцем, он с трепетом хранил память о прошлых событиях, об ушедших временах. И сегодня благодаря таким неравнодушным людям мы можем в полной мере ощутить ход истории и эволюции Воздушно-десантных войск», — добавил Виктор Купчищин.

Сын ветерана Юрий Инюцын поделился, что отец с гордостью рассказывал, как его благодарили посетители музея, школьники и особенно курсанты военных училищ. По его словам, каждый хотел сфотографироваться с Владимиром Инюцыным, как с десантником и участником Великой отечественной войны. Временно исполняющий обязанности начальника музея истории воздушно-десантных войск Владимир Немировский отметил, что за двенадцать лет совместной работы с Владимиром Инюцыным заметил, что у него не возникало ни одной конфликтной ситуации ни с начальством, ни с коллегами по работе.

«Я считаю, что это мужество этого человека, умноженное на его жизненный опыт», — заключил он.

Каждый из присутствующих возложил к мемориалу красные гвоздики.

В 2018 году Владимиру Инюцыну присвоили звание Почетный гражданин города Рязани за большой вклад в нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Он ушел из жизни в мае 2020 года, на 94-м году жизни.