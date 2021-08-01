В «Пятерочке» появились герои популярной игры Brawl stars

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.

В период с 24 августа до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости магазинов будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги. Благодаря застежкам игрушку можно использовать в качестве брелока или крепить на поверхность с помощью присоски, например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях. Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, две игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и одна редкая — с логотипом «Пятерочки». Кроме того, пять бравлов — со спецэффектами: три светятся в темноте и два — блестящие.

Бравл также можно получить за покупку товаров-партнеров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

В рамках акции в мобильном приложении «Пятерочки» также появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятерочка Доставка» и в популярные магазины («Дочки-сыночки», Kari, SOKOLOV и другие), дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI, а также принять участие в розыгрыше ценных призов — смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

Игра представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется три «жизни» — стартовых попытки. При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание (например, добавить e-mail в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определенную сумму с применением «Выручай-карты» и другие), чтобы получить новые «жизни». Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.

«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция „Бравлы“ предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении „Пятерочки“ появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь еще больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка».

В поддержку акции также запущена масштабная рекламная кампания, включающая в себя in-store и out-door рекламу, ТВ и digital.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте braws.5ka.ru