\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
28°
Пнд, 02
31°
Втр, 03
23°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 11:23
Нал. EUR 86.98 / 87.40 17:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
Вчера 14:18
1 732
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
11 105
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
3 625
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
3 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Краснодарском крае с 1 августа вступили в силу новые правила заселения в отели
Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 октября. Ранее, в июле, на курорты края пускали со свежим отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа отрицательного ПЦР-теста недостаточно: он будет принят только в паре со справкой о медотводе от вакцинации.

На Кубани в воскресенье, 1 августа, начали действовать новые правила для туристов, заселяющихся в отели и гостиницы, сообщает РИА Новости.

Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 октября. Ранее, в июле, на курорты края пускали со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справкой о перенесенном коронавирусе в течение полугода.

С 1 августа отрицательного ПЦР-теста недостаточно: он будет принят только в паре со справкой о медотводе от вакцинации. При заселении также подойдет справка о перенесенном заболевании, если со дня выздоровления прошло не более полугода. Также, по новым правилам, можно предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении ее первого этапа. При этом власти напоминают, что привиться можно на отдыхе: при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня заселения.

На детей до 15 лет правила не распространяются, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, если прошло не более полугода.

Если гость подписал согласие на вакцинацию и уклонится от прививки, ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей.