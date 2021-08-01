В Краснодарском крае с 1 августа вступили в силу новые правила заселения в отели

Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 октября. Ранее, в июле, на курорты края пускали со свежим отрицательным ПЦР-тестом. С 1 августа отрицательного ПЦР-теста недостаточно: он будет принят только в паре со справкой о медотводе от вакцинации.

На Кубани в воскресенье, 1 августа, начали действовать новые правила для туристов, заселяющихся в отели и гостиницы, сообщает РИА Новости .

Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 октября. Ранее, в июле, на курорты края пускали со свежим отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, справкой о перенесенном коронавирусе в течение полугода.

С 1 августа отрицательного ПЦР-теста недостаточно: он будет принят только в паре со справкой о медотводе от вакцинации. При заселении также подойдет справка о перенесенном заболевании, если со дня выздоровления прошло не более полугода. Также, по новым правилам, можно предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении ее первого этапа. При этом власти напоминают, что привиться можно на отдыхе: при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня заселения.

На детей до 15 лет правила не распространяются, подросткам от 15 до 18 лет нужно предъявить свежий отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании, если прошло не более полугода.

Если гость подписал согласие на вакцинацию и уклонится от прививки, ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей.