В центре Рязани столкнулись две легковушки

В центре Рязани на перекрестке улиц Сенной и Семинарской произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

В центре Рязани на перекрестке улиц Сенной и Семинарской произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, в субботу, 31 июля, около 23:00 столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze. Обе машины получили серьезные повреждения.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.