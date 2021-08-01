В центре Рязани столкнулись две легковушки
В центре Рязани на перекрестке улиц Сенной и Семинарской произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
В центре Рязани на перекрестке улиц Сенной и Семинарской произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в
По их словам, в субботу, 31 июля, около 23:00 столкнулись ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze. Обе машины получили серьезные повреждения.
По данным пресс-службы регионального УМВД, в аварии никто не пострадал.