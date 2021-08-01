Россиянам рассказали, как получить разовую выплату в 250 тысяч рублей

В Минтруде напомнили, что россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного дела и получить выплату в 250 тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с «Российской газетой» замминистра труда Ольга Баталина.

В Минтруде напомнили, что россияне могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства или начала собственного дела, а также получить выплату в 250 тысяч рублей. Об этом рассказала в беседе с « Российской газетой » замминистра труда Ольга Баталина.

Она пояснила, что россияне могут получить пособия на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. После заключения социального контракта гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума, и даже после приема на работу в течение трех месяцев продолжаются выплаты в размере прожиточного минимума. Желающим нужно встать на учет в службе занятости и зарегистрироваться на портале «Работа в России».

В Минтруде считают, что возможность получить дополнительные выплаты будет стимулировать россиян быстрее находить работу.

Также контракт может помочь человеку стать ИП или самозанятым. При этом выплачивается 250 тысяч рублей стартового капитала.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки», — считает Баталина.

В рамках соцконтракта дейтсвует также новое направление — поддержка личного подсобного хозяйства. Оно предполагает выплату в 100 тысяч рублей самозанятым.