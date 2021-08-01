Россиянам рассказали, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона

Россиянам рассказали, как распознать фальшивые купюры с помощью смартфона. Совет дала IT-специалист Анастасия Ильичева в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали, как распознать фальшивые купюры с помощью смартфона. Совет дала IT-специалист Анастасия Ильичева в беседе с агентством « Прайм ».

По словам эксперта, проверить подлинность денег можно через специальные мобильные приложения. Например, в России для этого существует приложение Центробанка «Банкноты Банка России». Оно не определяет подлинность купюры с помощью камеры, но предлагает список признаков для проверки.

Также пользователь может самостоятельно проверить банкноту с помощью приложения «Сканер фальшивых денег». В нем можно проверить как рубли, так и валюту.

Нужно навести камеру смартфона на купюру и дождаться автоматического ответа программы с положительным или отрицательным вердиктом о подлинности.

Проверить деньги можно в том числе с помощью приложения «Помощник проверки долларов». В нем каждая банкнота сверяется с базой данных.

«Но ответ о подлинности программа дает однозначно, что гарантирует: у вас на руках настоящая валюта, а не подделка», — подытожила Ильичева.