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России прогнозируют три года борьбы с COVID-19
Эпидемиолог Александр Горелов предсказал России три года напряженной борьбы с коронавирусом. Член-корреспондент РАН в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что пандемия пока не отступит, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет.

Эпидемиолог Александр Горелов предсказал России три года напряженной борьбы с коронавирусом. Член-корреспондент РАН в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что пандемия пока не отступит, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет.

По прогнозам Горелова, новые вспышки COVID-19 произойдут уже в ближайшее время из-за показателей иммунизации менее 60%. Распространение новых штаммов также препятствует борьбе с пандемией.

Он добавил, что на 80% территории страны есть штамм «дельта», но есть регионы, где он пока не доминирует — прежде всего Дальний Восток.

Индийский вариант коронавируса имеет три подвида, они отличаются несколькими мутациями. «Дельта» считается наиболее опасным и продолжает мутировать.