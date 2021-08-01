Представителей сборной Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую убрали из сборной на Олимпиаде в Токио против ее воли. Об этом сообщает
Фонд призвал Международный олимпийский комитет и представителей белорусской диаспоры в Токио помешать происходящему.
Ранее стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования накануне забега.
Два дня назад Тимановская опубликовала видеозапись о том, что ее заставляют бежать эстафету 4 на 400 метров, хотя она приехала на Олимпиаду для участия в забегах на 200 метров. Спортсменка раскритиковала спортивное руководство.
МОК изучает ситуацию. Об этом
Согласно официальному заявлению белорусского олимпийского комитета тренерский штаб сборной по легкой атлетике принял решение отправить домой Тимановскую «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием».
Спортсменка не согласна с этим решением и утверждает, что врачи ее не осматривали.