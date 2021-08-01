\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
26°
Пнд, 02
32°
Втр, 03
22°
ЦБ USD 73.14 -0.05 31/07
ЦБ EUR 86.99 0.13 31/07
Нал. USD 73.20 / 74.40 11:23
Нал. EUR 86.98 / 87.40 17:49
Новости
Публикации
Дом падающих кирпичей двадцать лет держит в страхе жителей Бутырок
В Рязани из стен многоэтажки уже более двадцати лет вып...
Вчера 14:18
1 976
Где рязанцы могли заразиться гепатитом?
В конце июля источники РЗН. инфо сообщили о вспышке геп...
30 июля 11:25
11 419
Как рост ипотечных ставок скажется на цене рязанских новостроек
С первого июля в России поменялись условия льготной ипо...
28 июля 16:31
3 809
Ростсельмаш представил продукцию на агропромышленной выставке-форуме «...
«День поля Рязанской области» — отличная база для комму...
28 июля 15:23
3 862
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Представителей сборной Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки из Токио
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую убрали из сборной на Олимпиаде в Токио против ее воли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую убрали из сборной на Олимпиаде в Токио против ее воли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности. По данным фонда, спортсменку пытаются насильственно депортировать представители сборной Белоруссии.

Фонд призвал Международный олимпийский комитет и представителей белорусской диаспоры в Токио помешать происходящему.

Ранее стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования накануне забега.

Два дня назад Тимановская опубликовала видеозапись о том, что ее заставляют бежать эстафету 4 на 400 метров, хотя она приехала на Олимпиаду для участия в забегах на 200 метров. Спортсменка раскритиковала спортивное руководство.

МОК изучает ситуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Согласно официальному заявлению белорусского олимпийского комитета тренерский штаб сборной по легкой атлетике принял решение отправить домой Тимановскую «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием».

Спортсменка не согласна с этим решением и утверждает, что врачи ее не осматривали.