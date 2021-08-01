Представителей сборной Белоруссии обвинили в насильственной депортации легкоатлетки из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую убрали из сборной на Олимпиаде в Токио против ее воли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда спортивной солидарности.

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую убрали из сборной на Олимпиаде в Токио против ее воли. Об этом сообщает Telegram -канал Фонда спортивной солидарности. По данным фонда, спортсменку пытаются насильственно депортировать представители сборной Белоруссии.

Фонд призвал Международный олимпийский комитет и представителей белорусской диаспоры в Токио помешать происходящему.

Ранее стало известно, что НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования накануне забега.

Два дня назад Тимановская опубликовала видеозапись о том, что ее заставляют бежать эстафету 4 на 400 метров, хотя она приехала на Олимпиаду для участия в забегах на 200 метров. Спортсменка раскритиковала спортивное руководство.

МОК изучает ситуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Согласно официальному заявлению белорусского олимпийского комитета тренерский штаб сборной по легкой атлетике принял решение отправить домой Тимановскую «в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием».

Спортсменка не согласна с этим решением и утверждает, что врачи ее не осматривали.