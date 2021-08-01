Под Рязанью появилась кедровая роща

Под Рязанью высадили кедровую рощу. Деревья выращивает энтузиаст Владимир Григорович, сообщает ГТРК «Ока».

Под Рязанью высадили кедровую рощу. Деревья выращивает энтузиаст Владимир Григорович, сообщает ГТРК «Ока».

Распространением хвойных деревьев занимаются в деревне Кедровый рожок. Кедры — «фармацевты», они обладают множеством полезных свойств и издавна использовались человеком в лечебных целях. Разведением кедров на Европейской части России начали заниматься в ХVII веке.

По словам Владимира Григоровича, выращивание этих деревьев — долгий и трудоемкий процесс, так как кедр требует особого ухода. Первые саженцы он посадил еще 17 лет назад, сейчас они разрослись в рощу.