Бывший студент РязГМУ снялся в клипе Niletto

Рязанец Александр Амелин снялся в клипе российского исполнителя Niletto на песню Someone like you. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Рязанец Александр Амелин снялся в клипе российского исполнителя Niletto на песню Someone like you. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Амелин учился в РязГМУ, также он участник известного рязанского танцевального коллектива «2D». Команда неоднократно выигрывала в местных и межрегиональных танцевальных фестивалях.

«В супергероике есть Origin-истории — это фильмы о становлении героя. Наш клип открывает новую веху в развитии NILETTO и его вселенной. Клип Someone like you это Origin — история о появлении героя. Мы надеемся, зрителям понравится клип и они захотят увидеть продолжение», — говорится в анонсе к видеоработе.