В Кораблинском районе местных жителей терроризируют гадюки

С начала лета змеи укусили двух человек — восьмилетнюю девочку и одного взрослого. Они обращались в межрайонную больницу.

Жители Кораблинского района жалуются на нашествие гадюк. Подробности приводит ИД «Пресса» .

Местные жители замечали змей в теплицах, зарослях малины, на грядках в огороде, на пляже и ступеньках сельского магазина. При этом часть из них имеет необычный окрас — вместо черных гадюк встречаются коричневые змеи с узором.

С начала лета в Кораблине гадюки укусили двух человек — восьмилетнюю девочку и одного взрослого. Они обращались в межрайонную больницу.

«Сыворотка против яда гадюки в больнице имеется. Состояние восьмилетнего ребенка вызывало беспокойство: девочку срочно направили в областную больницу», — рассказала заместитель главврача Кораблинской МРБ Галина Калинина.

Помимо Кораблина, ядовитые змеи также встречаются в Пустотинском, Ключанском и Кипчаковском поселениях.