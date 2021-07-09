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На экзаменах ГИБДД планируют глушить мобильные телефоны
Предполагается, что будет использовано оборудование, блокирующее телефоны, WiFi-устройства, гарнитуры Bluetooth и другие устройства, которые передают голосовые, фото- и видеоданные.

МВД России планирует начать глушить мобильные телефоны, Wi-Fi и Bluetooth на теоретической части экзаменов на «права». Об этом передает РИА Новости.

Новацию могут ввести для того, чтобы исключить вмешательство посторонних лиц при проведении теоретического экзамена.

Предполагается, что будет использовано оборудование, блокирующее телефоны, WiFi-устройства, гарнитуры Bluetooth и другие устройства, которые передают голосовые, фото- и видеоданные.