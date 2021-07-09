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За последнюю неделю в России выросли цены на бензин
По данным Росстата, в течение недели рост на бензин наблюдался в 67 регионах.

С 28 июня по 5 июля средняя цена на бензин выросла на 8 копеек и составила 48,17 рубля за литр. Такие данные привел Росстат.

Отмечается, что средние цены на бензин марки АИ-92 выросли на 6 копеек — до 45,4 рубля за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 8 копеек — до 49,11 рубля за литр, а стоимость бензина АИ-98 возросла на 18 копеек — до 56,05 рубля за литр. Дизельное же топливо за этот период подорожало на 10 копеек — до 50,01 рубля за литр.

По данным Росстата, в течение недели рост на бензин наблюдался в 67 регионах. В Рязани средняя цена на бензин за литр составляет 46,28 рубля, дизельное топливо — 47,98 рубля, марки АИ-92 — 44,62 рубля, марки АИ-95 — 47,89 рубля, марки АИ-98 — 59,97 рубля.

Тем временем, объем производства бензина в России за данный период снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей — до 745,3 тысяч тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1,7% и составило 1 млн 492,2 тысяч тонн.