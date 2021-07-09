За сутки еще 141 рязанец заразился коронавирусом

Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За последние сутки еще 141 рязанец заразился коронавирусом. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в Рязанской области выявлено 32 170 случаев заражения. За прошедшие сутки умерло восемь человек, всего с начала пандемии — 673. Выздоровело за сутки — 106 человек, всего — 30 325.

В России за сутки коронавирусом заразились 25 766 человек, всего с начала пандемии — 5 733 218. Выздоровели — 21 832 человека, всего — 5 165 087. Умерло за сутки 726 человек, всего — 141 501.