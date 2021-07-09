Врач рассказал, как жара влияет на больных COVID-19

Жара усугубляет течение COVID-19 у пожилых пациентов.

Жара усугубляет течение COVID-19 у пожилых пациентов. Об этом рассказал главврач Коммунарки Денис Проценко в эфире Youtube-программы «Соловьев LIVE».

«Жара и COVID — это очень плохое сочетание. Осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными, особенно для пожилых пациентов» — отметил главврач.

Проценко пояснил, что в больницы попадают даже если COVID протекает в легкой форме. Это связанно с сочетанием болезни и жаркой погоды. Происходит обезвоживание, интоксикация организма, человек теряет очень много жидкости. Поэтому болеть сейчас, конечно, тяжелее, особенно пациентам в возрасте.

Кроме того, по словам главврача, жара будет сопровождаться выраженным дефицитом кислорода в воздухе, что может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

В связи с этим обстоятельством Проценко призвал в жару пить побольше прохладной воды и вакцинироваться от COVID-19.