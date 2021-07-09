Врач предупредила о нетипичном симптоме перед инфарктом

Кандидат медицинских наук сообщила о том, что в среднем возрасте можно почувствовать неожиданную боль в области живота.

Кардиолог Анна Кореневич рассказала о нетипичном симптоме, который может предшествовать инфаркту. Об этом сообщает « Российская газета ».

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич сообщила о том, что в среднем возрасте можно почувствовать неожиданную боль в области живота. В таком случае специалист порекомендовала незамедлительно пройти диагностику. И чем быстрее, тем лучше.

«Если есть какая-либо проблема в груди, всегда надо начинать с кардиограммы. Это дешево, доступно. Дальше — по ситуации. Более того, даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы», — сообщила доктор.

Также специалист отметила, что иногда человеку по ошибке могут вырезать аппендицит, а потом оказывается, что у него были боли в животе, которые предшествовали инфаркту.