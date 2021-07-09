Владимир Путин провел телефонный разговор с Джо Байденом

Отмечается, что беседа велась около часа. В телефонной беседе российский лидер отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности с киберпреступностью.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Джо Байденом. Об этом в пятницу, 9 июля, пишут РИА Новости .

Отмечается, что беседа велась около часа. В телефонной беседе российский лидер отметил необходимость постоянного и неполитизированного взаимодействия двух стран в сфере информационной безопасности с киберпреступностью.

Ранее Белым дом сообщил, что Джо Байден просил Россию принять меры и пресечь хакерские атаки целей в США, которые совершаются с российской территории. Согласно данным пресс-релиза Кремля, эту тему обсуждали еще на саммите в Женеве.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам. Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права», - говорится в пресс-релизе.

Президенты согласились, что нужно наладить предметное и конструктивное сотрудничество в сфере кибербезопасности и продолжить «соответствующие контакты».