СМИ: на внеочередном заседании рязанского правительства назначат вице-губернатора
Внеочередное заседание пройдет в пятницу, 9 июля. На нем представят нового вице-губернатора.
На внеочередном заседании рязанского правительства назначат вице-губернатора. Об этом пишет «
По данным издания, внеочередное заседание пройдет в пятницу, 9 июля. На нем представят нового вице-губернатора. По информации источника, с основным претендентом на должность пока не определились.
Напомним, пост вице-губернатора ранее занимал Игорь Греков, который уволился в январе 2021 года.