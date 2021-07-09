СМИ: на внеочередном заседании рязанского правительства назначат вице-губернатора

Внеочередное заседание пройдет в пятницу, 9 июля. На нем представят нового вице-губернатора.

На внеочередном заседании рязанского правительства назначат вице-губернатора. Об этом пишет « Новая газета ».

По данным издания, внеочередное заседание пройдет в пятницу, 9 июля. На нем представят нового вице-губернатора. По информации источника, с основным претендентом на должность пока не определились.

Напомним, пост вице-губернатора ранее занимал Игорь Греков, который уволился в январе 2021 года.