В Сараевском районе на дороге нашли труп

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства смерти выясняют следователи.

В Сараевском районе на дороге нашли труп. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Тело молодого мужчины обнаружили днем в четверг, 8 июля, на проселочной дороге между селами Новобокино и Старобокино.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства смерти выясняют следователи.

Сообщается, что мужчина жил в селе Новобокино, нигде не работал, жил с матерью и братом.

Позже стали известны подробности его гибели.