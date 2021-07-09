В Сараевском районе на дороге нашли труп
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства смерти выясняют следователи.
В Сараевском районе на дороге нашли труп. Об этом
Тело молодого мужчины обнаружили днем в четверг, 8 июля, на проселочной дороге между селами Новобокино и Старобокино.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства смерти выясняют следователи.
Сообщается, что мужчина жил в селе Новобокино, нигде не работал, жил с матерью и братом.
Позже стали известны подробности его гибели.