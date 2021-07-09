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В Рязани вынесли приговор петербуржцу, устроившему массовое ДТП под Шиловом
В результате аварии погибли трое человек, еще трое — пострадали.

В Рязани вынесли приговор петербуржцу, устроившему массовое ДТП под Шиловом. Подробности происшествия в пятницу, 9 июля, приводит региональный следком.

Трагедия произошла 4 мая 2019 года. 50-летний мужчина угнал автомобиль в Санкт-Петербурге, чтобы поехать к своей знакомой в Энгельс Саратовской области. В Рыбновском районе его остановили полицейские для проверки документов. Мужчина решил скрыться и, сбив полицейского, продолжил движение.

В Шиловском районе он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Toyota Corolla. Та, в свою очередь, врезалась в Renault Sandero.

В результате столкновения водитель и двое пассажиров, в числе которых был ребенок, погибли. В Renault Sandero пострадали 34-летняя пассажирка и дети трех и одиннадцати лет.

Виновному назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, петербуржец лишен права управления транспортными средствами на три года.

Приговор не вступил в законную силу.