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В Рязани открыли новое здание областного суда
Здание областного суда теперь располагается по адресу: улица Спортивная, дом №25. В бывшем здании Рязанского областного суда на улице Ленина, 37, расположится Советский районный суд города.

В Рязани открыли новое здание областного суда. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Здание областного суда теперь располагается по адресу: улица Спортивная, дом №25.

Его построили за 2,5 года. По словам председателя Рязанского областного суда Елены Сапуновой, здание начали проектировать еще в 2015 году. На этажах есть 17 залов судебных заседаний, оборудованные системами видеоконференцсвязи, аудио и видеопротоколирования, конференц-зал на 273 человека.

«Предусмотрены архивные помещения, рассчитанные на 30 тысяч дел, кабинет для проведения медиативных процедур. Для удобства на первом этаже здания располагается большое помещение для приема граждан. Также созданы условия для лиц с ограниченными возможностями. Здание суда оснащено системой видеонаблюдения, информационными табло. Площадь здания составляет более 11,7 тысячи кв. метров», — отметила Сапунова.

В бывшем здании Рязанского областного суда на улице Ленина, 37, расположится Советский районный суд города.