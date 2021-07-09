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В Рязани осудят 22-летнего «уклониста» от армии
Молодой человек пытался убедить следователей, что он не нарушал закона.

В Рязани осудят 22-летнего «уклониста» от армии. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Молодой человек завершил учебу в вузе, в связи с чем его отсрочка от армии истекла. Несмотря на это, он неоднократно игнорировал повестки в военкомат и не являлся в назначенное время для прохождение призывной комиссии.

В ходе расследования «уклонист"пытался убедить следователей, что он не нарушал закона. Однако после собранных доказательств он признал вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.