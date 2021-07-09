В Рязани мужчина погиб, выпав с пятого этажа

Инцидент произошел по адресу: улица 1-й Тракторный проезд, дом №8 около 4:40. 60-летний мужчина выпал из окна пятого этажа. Известно, что он жил один.

В пятницу, 9 июля, в Рязани из окна выпал мужчина. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Инцидент произошел по адресу: улица 1-й Тракторный проезд, дом №8 около 4:40. 60-летний мужчина выпал из окна пятого этажа. Известно, что он жил один.

Рязанец скончался до прибытия скорой. Проводится проверка.

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