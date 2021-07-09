В Рязани отменили вечернее свечение фестиваля «Небо России»

Информация о точном месте старта полетов появится позже в соцсетях фестиваля с 21 по 25 июля. На место старта можно попасть на личном автомобиле.

В этом году в Рязани не будут проводить вечернее свечение аэростатов на закрытии фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы «ВКонтакте».

В рамках фестиваля пройдет 15-й Кубок России по воздухоплавательному спорту. Участники выполнят задания в рамках спортивных полетов и разыграют Кубок страны. Зрители смогут понаблюдать за полетами с соблюдением соцдистанции и с использованием масок.

Информация о точном месте старта полетов появится позже в соцсетях фестиваля с 21 по 25 июля. Также можно приехать на парковку ТРЦ «Круиз» (справа от McDonalds, ориентир палатка «Фейерверки») к общему месту сбора — время встречи утром 4:00, вечером 17:30 — и отсюда проследовать к месту старта общей колонной. На место старта можно попасть на личном автомобиле.