В Рязанской области мужчина вырубил сосну на 2,5 миллиона

Мужчина с помощью электро-бензопилы и тракторы незаконно вырубил 21 сосну объемом 36,22 кв.в. Ущерб минприроды региона составил 2 429 457 рублей.

В Рязанской области в суд направили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Касимовского района, который незаконно вырубил сосну. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина с помощью электро-бензопилы и тракторы незаконно вырубил 21 сосну объемом 36,22 кв.в. Ущерб минприроды региона составил 2 429 457 рублей.

По части 3 статьи 260 УК РФ ему грозит до семи лет лишения свободы.