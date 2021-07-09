В Сасове мужчина чуть не зарезал приятеля за плохое гостеприимство

В отношении 36-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Сасове мужчина чуть не зарезал приятеля за плохое гостеприимство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

34-летний рязанец пригласил домой 36-летнего приятеля, чтобы вместе выпить. Поздно вечером жена хозяина дома попросила гостя уйти, мужчина был не согласен. В ходе конфликта за хозяйку вступился супруг, но гость, назвав мужчину подкаблучником, схватил кухонный нож и стал угрожать ему.

Женщина испугалась, стала кричать и звать на помощь. Гость испугался и ушел. Рязанка позвонила в полицию, мужчину задержали по горячим следам.

В отношении 36-летнего рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.