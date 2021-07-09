Сапожковский суд признал незаконным передачу здания школы монастырю

Суд признал недействительной безвозмездную передачу здания бывшей школы и прилегающего земельного участка сапожковской районной думой в пользование подворью Данилова монастыря.

Сапожковский суд признал незаконным передачу здания школы монастырю. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.

Суд признал недействительной безвозмездную передачу здания бывшей школы и прилегающего земельного участка сапожковской районной думой в пользование подворью Данилова монастыря.

Проверка прокуратуры установила, что переданное имущество находилось в муниципальной собственности и по закону должно было передаваться на возмездной основе.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.