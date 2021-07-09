Рязанский врач-педиатр посоветовал, как детям пережить летний зной

Как жара влияет на здоровье детей и и как помочь им помочь пережить летний зной — корреспонденту РЗН. инфо рассказала врач-педиатр рязанского дома ребенка, заместитель председателя Совета молодых врачей Елена Кутыркина.

По прогнозу синоптиков, с 9 июля и до конца следующей недели в Рязани и области ожидается аномальная жара. Столбики термометров преодолеют отметку +30 градусов.

Как жара влияет на здоровье детей и и как помочь им помочь пережить летний зной — корреспонденту РЗН. инфо рассказала врач-педиатр рязанского дома ребенка, заместитель председателя Совета молодых врачей Елена Кутыркина.

По ее словам, детскому организму в жаркое время тяжелее всего переносить духоту в отличие от взрослых. Связано это с тем, что у детей не настолько хорошо сформирован механизм теплоотдачи и терморегуляции.

«Чем опасен перегрев? Самое частое -это тепловой удар (он может произойти не только при высокой температуре, но и при достаточной влажности и отсутствия ветра). Следует помнить, что не нужно укутывать ребенка даже если у вас новорожденный малыш. Он в памперсе и вы надеваете на него много вещей: боди, носочки. Ребенку не просто в таком обмундировании», — поделилась Елена Кутыркина.

Специалист отметила, что не нужно в жаркий период закрывать коляску сетками. Ведь они защищают не только от насекомых, но и от ветра. Под запретом оставлять ребенка одного в машине даже с приоткрытым окнами, это может обернуться бедой. Во время жары температура в машине поднимается стремительно.

По словам врача, не следует забывать и о питьевом режиме.

«Важно поить ребенка. Даже если ему не хочется, предлагайте разные виды напитков. А на солнце необходимы панамки. Но в тени — снимайте головные уборы. Пусть голова малыша тоже проветривается. Еще важно не перекармливать ребенка, пусть ест столько, сколько захочет. Исключение — сочные фрукты», — рассказала Елена.

Специалист подчеркнула, что в утренние и вечерние часы необходимо проветривать помещение. Выходить с детьми на прогулку нужно в такой же временной промежуток.