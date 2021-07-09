Рязанка ответит в суде за жестокое обращение с сыном

По исковому заявлению прокурора женщину лишили родительских прав, уголовное дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд. Рязанке грозит до трех лет лишения свободы.

Рязанка ответит в суде за жестокое обращение с сыном. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

34-летняя рязанка с момента рождения сына не принимала участия в его воспитании, не заботилась о его здоровье, регулярно злоупотребляла алкоголем, не убиралась в доме. Мальчик, которому на данный момент шесть лет, до декабря 2019 года находился в областном кожно-венерологическом диспансере.

Кроме этого женщина била ребенка по голове и груди, не заботилась о его интеллектуальном развитии, не читала книги, унижала и оскорбляла сына.

Это привело к отставании ребенка в психоэмоциональном, психоречевом и физическом развитии.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По исковому заявлению прокурора женщину лишили родительских прав, уголовное дело передано для дальнейшего рассмотрения в суд. Рязанке грозит до трех лет лишения свободы.