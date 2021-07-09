Рязанец, труп которого нашли на дороге, ранее надругался над ребенком

Молодой человек предложил заняться оральным сексом девятилетнему мальчику. После этого его нашли мертвым на дороге.

Рязанец, тело которого нашли на дороге в Сараевском районе, в 2009 году надругался над ребенком. Об этом пишет « КП-Рязань » со ссылкой на источник в полиции.

По информации издания, молодой человек предложил заняться оральным сексом девятилетнему мальчику.

«Они сидели пьяной компанией и смотрели порнофильмы. После того как фильм закончился этот молодой человек, к тому моменту он уже был совершеннолетним, предложил заняться оральным сексом девятилетнему мальчику», — отметил источник.

В начале июля 2021 года мужчину сбила машина. Отмечается, что у мужчины вырван клок на голове. Предположительно, его проволокли по дороге. На футболке также зафиксировали отпечаток шины колеса. Источник издания отметил, что марка машины уже известна, водителя в ближайшее время найдут.

Отмечается, что погибший мужчина в последнее время сильно пьянствовал.

Напомним, труп нашли на дороге между селами Новобокино и Старобокино в Сараевском районе.