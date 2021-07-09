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Рязанцы могут оплатить материнским капиталом занятия в автошколе
Маткапитал можно использовать не только на образование в детсадах, школах и вузах, но и учреждениях дополнительного образования, включая художественные, музыкальные, спортивные школы и различные развивающие кружки. Обязательным условием является наличие лицензии на ведение образовательной деятельности.

Рязанцы могут оплатить маткапиталом дополнительные занятия детей. Об этом сообщили в региональном отделении ПФР.

Маткапитал можно использовать не только на образование в детсадах, школах и вузах, но и учреждениях дополнительного образования, включая художественные, музыкальные, спортивные школы и различные развивающие кружки. Обязательным условием является наличие лицензии на ведение образовательной деятельности. Ребенку, на рождение которого направили маткапитал, должно исполниться три года.

Если семья захочет использовать средства на обучение в автошколе, возраст ребенка должен быть не больше 25 лет. Автошкола должна находиться на территории России и иметь лицензию.

«Поскольку выплаты за обучение по договору чаще всего планируются на определенный срок с заданной периодичностью, важно помнить, что при изменении размера или сроков оплаты, а также в случае отказа от направления капитала на платные услуги, необходимо подать соответствующие

заявления в клиентскую службу ПФР», — отметили в Пенсионном фонде.