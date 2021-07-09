Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка

Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.

Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.

По предварительно информации, четырехлетнего мальчика в Москву или Краснодарский край увезла бабушка (мать отца ребенка).