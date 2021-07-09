Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка
Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.
Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка. Об этом
Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.
По предварительно информации, четырехлетнего мальчика в Москву или Краснодарский край увезла бабушка (мать отца ребенка).
Всех, кому известна информация о местонахождении Артема, просят сообщить по телефонам: +7 (4912)29-45-00 (дежурная часть рязанской службы судебных приставов),