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Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка
Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.

Рязанцев попросили помочь в розыске ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области разыскивают Некрашевича Артема Дмитриевича 2017 года рождения.

По предварительно информации, четырехлетнего мальчика в Москву или Краснодарский край увезла бабушка (мать отца ребенка).

Всех, кому известна информация о местонахождении Артема, просят сообщить по телефонам: +7 (4912)29-45-00 (дежурная часть рязанской службы судебных приставов), +7 (4912) 29-45-55 (отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников рязанской службы судебных приставов), +7 (4212) 39-96-69 (дежурная часть Управления УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области).