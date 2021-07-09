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Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что могут быть исключительные случаи, когда привитой человек распространяет вирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, сделавший прививку, не распространяет коронавирус. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, могут быть исключительные случаи, когда привитой человек распространяет вирус.

«Если это какие-то исключительные случаи — да, может быть, но это отдельная совсем история», — рассказала Попова.