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При поддержке РНПК школьники отправились в экологические экспедиции
Юные экологи наблюдали за природой, помогли в восстановлении дендрария, а также убрали территорию от скопившегося мусора, наносящего вред окружающей среде.

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы №47 совершил три экологические экспедиции. Школьники съездили к реке Проня, в село Агро-Пустынь Рязанского района и в усадьбу Зимино Захаровского района. Юные экологи наблюдали за природой, помогли в восстановлении дендрария, а также убрали территорию от скопившегося мусора, наносящего вред окружающей среде.

«Не первый год мы выезжаем к Проне на летний практикум и проводим биоиндикацию воды в реке, — рассказывает один из руководителей отряда. — Нашим ребятам очень интересно делать замеры, определять качество и наблюдать за микроорганизмами в воде». Школьники убрали более двадцати мешков с мусором, оставленным туристами в лесу у реки Проня. «Хочется, чтобы жители задумывались о вреде мусора и убирали после отдыха и свой мусор, и оставленный другими, — говорят юные волонтеры. — Только так мы сохраним уникальную природу нашей Мещеры».

В селе Старое Зимино, где находится усадьба XIX века, принадлежавшая дворянской семье Желтухиных, школьники провели большие работы по очистке парка от кленовой, черемуховой поросли и сухостоя.

«На стене усадьбы мы увидели мемориальную доску с фамилией героя Гражданской войны Михаила Дмитриевича Великанова, который родился в этом селе, — рассказывают волонтеры. — Наша школа стоит на улице Великанова и мы как раз занимались поисками его места рождения и учебы. Вот так случайность поставила точку в одном из наших исследовательских проектах». Рязанская НПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За годы многолетнего сотрудничества провели немало природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту природы и сохранение памяти знаменитых земляков.