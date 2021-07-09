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На рязанку завели дело за торговлю спиртным
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

В Рязани задержали женщину, которая неоднократно продавала спиртное в своей квартире на улице Тимакова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Рязанку уже привлекали к административной ответственности за это нарушение по статье 14.17.1 КоАП РФ. Несмотря на это, она продолжила продавать спиртное.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 1 года.