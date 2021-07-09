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МВД подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране
Предлагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев. Законопроект опубликовали на федеральном портале правовой информации.

Согласно документу, предлагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

Иностранцам, у которых есть разрешение на руках, предоставят возможность изменить цель пребывания в стране без выезда из России. Законопроект также предлгает ввести реестр недобросовестных приглашающих лиц.

МВД предложило регулировать трудовую миграцию с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.