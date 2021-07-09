МВД подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране

МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев. Законопроект опубликовали на федеральном портале правовой информации.
Согласно документу, предлагается установить три миграционных режима пребывания: краткосрочное (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочное (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).
Иностранцам, у которых есть разрешение на руках, предоставят возможность изменить цель пребывания в стране без выезда из России. Законопроект также предлгает ввести реестр недобросовестных приглашающих лиц.
МВД предложило регулировать трудовую миграцию с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.