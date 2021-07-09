Синоптики предупредили о 12-дневном «парниковом котле»

В Европейской России уже пятые сутки господствует антициклон, блокирующий ветры. Его называют «парниковым котлом». Синоптики предупредили, что он будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев.

По прогнозам синоптиков, в России «парниковый котел», возникший над центральным регионом, продлится 12 дней. Об этом сообщили « Метеовести ».

По словам специалистов, в Европейской России уже пятые сутки господствует антициклон, блокирующий ветры. Его называют «парниковым котлом». Синоптики предупредили, что он будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в 1% случаев.

Во второй половине июля ожидаются осадки, но небольшие. В общей сложности выпадет всего около 50% от положенной нормы, или примерно 17-22 мм осадков.

Отмечается, что июль 2021 года войдет в метеоисторию как один из самых засушливых за последние 55 лет и может стать рекордсменом, уступая засухам 1972 и 2010 годов, а также 1997 и 2014 годам.