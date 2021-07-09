Глава Роспотребнадзора призвала привить все население страны

Отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным, Анна Попова ответила, что в России нужно привить все население, чтобы претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой.

Глава Роспотребнадзора призвала привить все население страны. Об этом Анна Попова рассказала в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован на ее Telegram-канале.

Отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным, Анна Попова ответила, что в России нужно привить все население, чтобы претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой.

Ранее глава Роспотребнадзора высказалась о необходимости введения локдауна в стране.