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За сутки девять рязанцев скончались от коронавируса
Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки девять рязанцев скончались от коронавируса. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 655 человек. Заразились за сутки 140 человек, всего выявлено 32 029 случаев. Выздоровели за сутки 105 человек, за все время — 30 219 человек.

В России за сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения, всего с начала пандемии — 5 707 452. Выздоровело за сутки — 21 336, всего — 5 143 255. Умерло за сутки — 734, всего 140 775.