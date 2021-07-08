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В ВОЗ начали отслеживать «российский» штамм коронавируса
Такой вариант ковида обнаружили в России еще в январе 2021 года. С 9 июня этот штамм внесли в «первую группу».

Всемирная организация здравоохранения включила «российский» штамм коронавируса АТ.1 в список для дальнейшего мониторинга. Об этом в четверг, 8 июля, пишут РИА Новости.

Такой вариант ковида обнаружили в России еще в январе 2021 года. С 9 июня этот штамм внесли в «первую группу».

В такую категорию попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма — «эта», впервые был зарегистрирован в Великобритании и Нигерии, «йота» из США, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.