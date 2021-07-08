В Рязани мотоциклист врезался в легковушку

Пострадали два человека.

В Рязани мотоциклист врезался в легковушку. Подробности происшествия в четверг, 8 июля, приводит региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 7 июля, примерно в 16.30 на 203 километре автодороги М5. По предварительной информации, 34-летний мужчина на Daewoo Nexia ехал из Рязани в сторону Самары. При повороте он не уступил дорогу мотоциклу марки BMW, которым управлял 37-летний рязанец. В результате столкновения мотоциклисту и его 37-летней пассажирке потребовалась медпомощь.

Проводится проверка.