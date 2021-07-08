В Рязани четыре улицы остались без воды

Холодного водоснабжения не будет до 22.00. Организован подвоз воды.

В Рязани четыре улицы остались без воды. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Холодную воду отключили с 17.00 до 22.00. В зону отключения попали многоквартирные дома по адресам:

улица Кольцова, дом №14а;

улица Семинарская, дома №№19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;

улица Сенная, дома №№10, 10 корпус 3, 14, 18, 8, 1;

улица Пожалостина, дом №40 строение 1.

Это связано с ремонтом водопровода на улице Семинарской, 20.

Для рязанцев организован подвоз воды на Площади Маргелова в районе дома №3 по улице Сенная.