В Рязани четыре улицы остались без воды
Холодного водоснабжения не будет до 22.00. Организован подвоз воды.
В Рязани четыре улицы остались без воды. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба мэрии.
Холодную воду отключили с 17.00 до 22.00. В зону отключения попали многоквартирные дома по адресам:
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улица Кольцова, дом №14а;
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улица Семинарская, дома №№19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;
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улица Сенная, дома №№10, 10 корпус 3, 14, 18, 8, 1;
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улица Пожалостина, дом №40 строение 1.
Это связано с ремонтом водопровода на улице Семинарской, 20.
Для рязанцев организован подвоз воды на Площади Маргелова в районе дома №3 по улице Сенная.