\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
28°
Птн, 09
29°
Сбт, 10
30°
ЦБ USD 75.2 1.14 09/07
ЦБ EUR 88.78 1.22 09/07
Нал. USD 74.70 / 75.55 18:44
Нал. EUR 88.45 / 89.35 18:44
Новости
Публикации
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
Вчера 17:06
3
3 671
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
Вчера 14:26
1 124
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
5 795
Рязанский профессор создал математическую модель прогноза заболеваемос...
Журналист РЗН. инфо побеседовал с профессором о достиже...
6 июля 11:40
3 412
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани четыре улицы остались без воды
Холодного водоснабжения не будет до 22.00. Организован подвоз воды.

В Рязани четыре улицы остались без воды. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Холодную воду отключили с 17.00 до 22.00. В зону отключения попали многоквартирные дома по адресам:

  • улица Кольцова, дом №14а;

  • улица Семинарская, дома №№19, 19 корпус 1, 19 корпус 2;

  • улица Сенная, дома №№10, 10 корпус 3, 14, 18, 8, 1;

  • улица Пожалостина, дом №40 строение 1.

Это связано с ремонтом водопровода на улице Семинарской, 20.

Для рязанцев организован подвоз воды на Площади Маргелова в районе дома №3 по улице Сенная.