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В России предложили ввести лицензию на пиво
По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, это никак не скажется на стоимости напитка.

В России предложили ввести лицензию на пиво. Такое заявление сделал член общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в беседе с URA.RU.

«Пиво — это алкоголь, причем самый продаваемый в России на сегодняшний день. И полностью отсутствует система лицензирования. То есть, любой может где-угодно продавать пиво. Для этого лицензия не нужна. Это же не правильно. Пивная продукция обязана лицензироваться», — объяснил Хамзаев.

По его мнению, это никак не скажется на стоимости напитка. Однако с введением лицензирования пиво станет качественным продуктом.

«При лицензировании пива мы получим только положительный эффект. Во-первых, от собираемости акциза. То есть, это пополнение бюджета и его дальнейшая трата на социалку: школы, больницы и прочее. Во-вторых, мы дадим возможность навести порядок по качеству на этом рынке. И третье, мы систематизируем работу самого рынка, пивного в том числе», — заключил активист.

Согласно российскому законодательству, на данный момент лицензии распространяются только на продажу крепкого алкоголя. На пиво, пивные напитки, сидр и медовуху лицензирование не требуется.