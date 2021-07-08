В Путятинском районе столкнулись два саратовских грузовика

Водителя «МАЗа» после аварии с травмами доставили в Шиловской межрайонный медицинский центр. Машины получили механические повреждения.

В Путятинском районе столкнулись два саратовских грузовика. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Авария произошла вечером в среду, 7 июля, на 318-м километре трассы М-5 в Путятинском районе. У села Макеево «МАЗ», который двигался по правой полосе, наехал на остановившийся в этой же полосе грузовик DAF. Водители обоих грузовиков — уроженцы Саратовской области.

Водителя «МАЗа» после аварии с травмами доставили в Шиловской межрайонный медицинский центр. Машины получили механические повреждения.