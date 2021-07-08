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В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Посещать летние веранды без QR-кодов москвичи смогут до 1 августа.

В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кодов до 1 августа. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется.

«Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности», — сообщил Собянин.

По его словам, это позволяет не вводить новые ограничения и возобновить работу некоторых объектов на открытом воздухе.

Так, посещать летние веранды без QR-кодов москвичи смогут до 1 августа.

Напомним, с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве запретили тем, у кого нет прививки от коронавируса, людям без отрицательного ПЦР-теста и тем, у кого нет антител.