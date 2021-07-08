В центре Рязани пьяный таксист сбил дорожный знак

Инцидент произошел на улице Есенина с пересечением улицы Горького.

В центре Рязани пьяный таксист врезался в дорожный знак. Соответствующие кадры в четверг, 8 июля, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Инцидент произошел на улице Есенина с пересечением улицы Горького. Очевидцы отмечают, что водитель на Uber на скорости сбил дорожный знак «Пешеходный переход». Из транспортного средства мужчина вышел в нетрезвом состоянии.

«Водитель сбил дорожный знак. После чего вышел из машины, шатаясь», — прокомментировали очевидцы.

Судя по кадрам, машина получила механические повреждения.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.