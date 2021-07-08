Ученые подтвердили эффективность «Спутника V»

По данным ученых, исследователей института Гамалеи, Минздрава ОАЭ и Аргентины доказана эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V».

Ученые подтвердили эффективность «Спутника V». Об этом пишет Lenta.ru.

В научном журнале Nature опубликована статья, указывающая, что российский препарат — это вакцина на основе аденовируса. «Спутник V» в отличии от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson использует разные аденовирусы.

Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш пояснил, что у двух аденовирусов разные методы введения генетического материала в клетку-хозяина, что повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Апрельское исследование института Гамалеи подтвердило эффективность вакцинации двумя дозами у 3,8 млн россиян на 97,6%.

По данным Минздрава ОАЭ эффективность российского препарата составила 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелых заболеваний. Данные получили от 81 тысячи жителей, получивших обе дозы вакцины.

В Министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%. Данные основаны на исследовании 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.