\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 08
28°
Птн, 09
28°
Сбт, 10
30°
ЦБ USD 74.06 0.79 08/07
ЦБ EUR 87.56 0.56 08/07
Нал. USD 74.80 / 75.55 11:21
Нал. EUR 88.40 / 89.10 11:21
Новости
Публикации
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
Вчера 17:06
2
3 257
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
Вчера 14:26
868
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 2021 16:21
5 412
Рязанский профессор создал математическую модель прогноза заболеваемос...
Журналист РЗН. инфо побеседовал с профессором о достиже...
6 июля 11:40
3 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые подтвердили эффективность «Спутника V»
По данным ученых, исследователей института Гамалеи, Минздрава ОАЭ и Аргентины доказана эффективность и безопасность российской вакцины «Спутник V».

Ученые подтвердили эффективность «Спутника V». Об этом пишет Lenta.ru.

В научном журнале Nature опубликована статья, указывающая, что российский препарат — это вакцина на основе аденовируса. «Спутник V» в отличии от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson использует разные аденовирусы.

Исследователь биотехнологии из Сколково Дмитрий Кулиш пояснил, что у двух аденовирусов разные методы введения генетического материала в клетку-хозяина, что повышает вероятность успешной доставки вирусного генетического материала.

Апрельское исследование института Гамалеи подтвердило эффективность вакцинации двумя дозами у 3,8 млн россиян на 97,6%.

По данным Минздрава ОАЭ эффективность российского препарата составила 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелых заболеваний. Данные получили от 81 тысячи жителей, получивших обе дозы вакцины.

В Министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций — на 87,6%. Данные основаны на исследовании 40,4 тысячи вакцинированных и 146,2 тысячи невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.