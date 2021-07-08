Ученые нашли в организме человека «резервуар» для коронавируса

В качестве «резервуаров» эксперты назвали ткани, ответственные за производство и выделение слюны.

Ученые нашли в организме человека «резервуар» для коронавируса. Результаты исследований сотрудников медицинской школы университета Сан-Паулу опубликовано в The Journal of Pathology, пишет « Российская Газета ».

В качестве «резервуаров» эксперты назвали ткани, ответственные за производство и выделение слюны. Проводя исследования на пациентах, скончавшихся от коронавируса, ученые проанализировали три типа слюнных желез — околоушные, поднижнечелюстные и малые. Они пришли к выводу, что патоген COVID-19 способен был размножаться и в клетках.

На сегодняшний день считается, что в основном коронавирусом можно заразиться через нос.