Стало известно, из-за чего рязанские подростки убили двух мужчин

К убийству привел отказ мужчин на просьбу закурить. Молодые люди до смерти избили жертв и скинули в пруд.

Стало известно, из-за чего рязанские подростки убили двух мужчин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.

Выяснилось, что вечером 4 июля, молодые люди попросили у мужчин без определенного места жительства закурить. Взрослые ответили отказом в грубой форме, завязалась драка. В результате юноши до смерти избили жертв, с многочисленными переломами ребер и травмами головы столкнули их в пруд.

Напомним, тела мужчин прохожие обнаружили 6 июля.

В четверг, 8 июля, по подозрению в убийстве задержали двух подростков 16-ти и 17-ти лет. Отмечается, что они состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.