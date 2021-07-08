В Рязанской области с начала года 83 ребенка попали в ДТП

Такую статистику озвучили на рабочем совещании в рамках поддержки всероссийской социальной кампании «Безопасность детства».

С начала года 83 ребенка попали в ДТП. Такую статистику озвучили на рабочем совещании в рамках поддержки всероссийской социальной кампании «Безопасность детства» в четверг, 8 июля.

Отмечается, что всего за первое полугодие на дорогах в Рязанской области случилось 73 ДТП с участием детей, в которых два ребенка погибли, остальные — получили травмы.

На встрече уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, начальник рязанской Госавтоинспекции Сергей Романов и представители общественности обсудили меры по предотвращению такого рода аварий. Участники рассмотрели факторы, которые приводят к дорожно-транспортному травматизму среди детей. В частности, это управление ими мототранспортными средствами и нарушение правил перевозки.

В связи с этим участники встречи запланировали ряд мероприятий, которые помогут сократить случаи ДТП с участием детей.